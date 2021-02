Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Spurwechsel nicht aufgepasst

Kaiserslautern (ots)

Weil ein 61-Jähriger offenbar nicht auf den Straßenverkehr geachtet hat, ist es in der Mainzer Straße zu einem Unfall gekommen. Der Autofahrer war am Donnerstagabend mit seinem Pkw von der Ludwigstraße kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Als er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln wollte, stieß er mit einem dort fahrenden Wagen zusammen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Allerdings entstand an dem Fahrzeug des 26-jährigen Unfallbeteiligten Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden am Pkw des Unfallverursachers war dagegen nur gering. |mhm

