Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen Laterne geprallt

Kaiserslautern (ots)

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag auf der L395 einen Unfall gebaut. Der Mann war mit seinem Pkw aus Richtung Eselsfürth kommend in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, als er kurz vor dem Verkehrskreisel die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen eine Straßenlaterne.

Der Fahrer gab an, unverletzt zu sein. An seinem Auto entstand allerdings ein so großer Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Auch die Laterne wurde stark beschädigt; sie wurde von der zuständigen Behörde abgebaut.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Auch die Unfallursache ist unklar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell