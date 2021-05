Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, den 07.05.2021 um 17.20 Uhr, parkte ein Hersfelder seinen grauen Pkw Skoda auf dem Parkplatz des EDEKA- Marktes im Douglasienweg ein. Der geparkte Pkw wurde wenige Minuten später durch den Rückwärtsausparkvorgang eines anderen Hersfelders im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem Pkw Mercedes Benz unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines Zeugenhinweises konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1500,00 Euro.

