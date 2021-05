Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht - Sicherstellung des Führerscheins wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

Fulda / B27 (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags, 08.05.2021, kam es um 04:49 h auf der B 27 (Ldk. Fulda) im Streckenabschnitt zwischem dem Bronnzeller Kreisel und der Anschlussstelle Eichenzell zu einem Alleinunfall. Ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenlüder befuhr mit seinem Mercedes die Bundesstraße in südlicher Richtung. Auf gerader Strecke verlor der alkoholisierte Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke. Dabei wurden etwa 15 Meter der Mittelleitplanke beschädigt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 22.000 EUR beziffert. Der Fahrer ließ das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle in die angrenzende Flurgemarkung. Hier konnte der Beschuldigte im Zuge der Fahndung vorläufig festgenommen werden; es wurden eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

