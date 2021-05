Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Freitag, 07.05.2021 08.45 Uhr bis 12.30 Uhr wurde ein im Vlämenweg ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Audi Q5 Farbe Grau durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. An dem Audi wurde der Außenspiegel der Fahrerseite abgefahren und zerstört. Der Sachschaden beträgt ca. 300,- EUR.

Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621-932-0 entgegen.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Scholz

