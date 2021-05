Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag den 07.05.2021 ereignete sich ein Auffahrunfall in Großenlüder, An der Aspe. Ein 21-jähriger Fahrer aus dem Kreis Neuhof fuhr mit seinem Mercedes Sprinter auf einen VW Kombi auf, der verkehrsbedingt anhalten musste. Der 58-jährige Fahrer des VW aus Großenlüder wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 EUR.

Fußgänger schwerverletzt

Am Freitag, den 07.05.2021 um 14:58 Uhr wurde in der Haimbacher Straße Höhe Nr. 36 ein 60-jähriger Mann bei einem Unfall schwer verletzt, als er nach Zeugenangaben ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Straße überqueren wollte. Die 19-jährige Fahrerin aus Lauterbach erlitt einen leichten Schock. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR

Verkehrsunfall

B62/Friedewald - Freitagabend, gg. 18.35 Uhr, ereignete sich auf der B 62 in Höhe des Autobahnzubringers zur A 4 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 28jähriger aus dem Werra-Meißner-Kreis wollte mit seinem Opel aus Richtung Bad Hersfeld kommend an der Einmündung nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei beachtete er jedoch nicht die ihm entgegenkommende 36jährige Fahrerin eines VW aus Bad Salzungen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der VW in die Leitplanke gedrückt wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 EUR.

