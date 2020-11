Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Getränkefirma

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Auf bislang noch ungeklärte Art und Weise haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, 18:30 Uhr, bis Montag, 05:40 Uhr, Zutritt zu einem Getränkemarkt in der Hertichstraße in Leonberg verschafft. Im Inneren des Getränkemarktes wurden durch die Täterschaft mehrere Türen aufgehebelt. Hier durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor, jedoch entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden von etwa 1600 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 6050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell