Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Fehlalarm in Schule

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Rund 700 Personen mussten am Montag kurz vor 12.00 Uhr aufgrund eines Brandalarms die Theodor-Heuglin-Schule in Hirschlanden verlassen. In der Schulküche war vermutlich vergessen worden die Dunstabzugsanlage einzuschalten, so dass Kochdämpfe einen Brandalarm auslösten. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen befand sich mit 27 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Nachdem sie die Schule überprüft hatten, stand fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.

