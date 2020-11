Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mehrere tausend Euro Sachschaden durch Beschädigungen an drei Schulen in Sindelfingen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden ist die Bilanz des Wochenendes mit Sachbeschädigungen an drei Schulen in Sindelfingen.

Im Zeitraum zwischen Samstag 09:00 Uhr und Montag 07:45 Uhr wurden an einer Schule am Nikolaus-Lenau-Platz in Sindelfingen bei drei Fenstern die Scheiben mit Steinen eingeworfen. An einem Eingangsbereich und einem der Räume versprühten der oder die Täter auch Feuerlöschpulver. Mit den beiden entleerten Feuerlöschern wurden dann an einer Nachbarschule zwei Scheiben eingeworfen.

Auch an einer Schule in der Goldbergstraße wurden zwei Fenster mit Steinen eingeworfen. Dieser Vorfall muss zwischen Samstag 16:30 Uhr und Montag 07:30 Uhr passiert sein.

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und ist unter Tel. 07031 697 0 erreichbar.

