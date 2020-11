Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Fenster aufgehebelt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch, der zwischen Sonntag 13:30 Uhr und Montag 07:50 Uhr in der Mozartstraße in Gäufelden-Öschelbronn verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte ein noch unbekannter Einbrecher in das Gebäude einer Grundschule. Nachdem der Unbekannte im Inneren in einem Raum mehrere Fächer geöffnet hatte, machte er sich wieder aus dem Staub. Ob der Täter etwas entwendet hat, ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Summe. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 954910, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell