Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen

FuldaFulda (ots)

Zweiradfahrer durch Verkehrsunfall am Bronnzeller Kreisel leichtverletzt

Am Freitag, 13.11.2020, um 14:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bronnzeller Kreisel, bei dem ein 60-jähriger Kradfahrer aus Neuhof leichtverletzt wurde. Eine 47-jährige Skoda-Fahrerin aus Fulda befuhr die Bronnzeller Straße in Richtung Bronnzeller Kreisel hinter einem Leichtkraftrad Roller. Während der 60-jährige Zweiradfahrer an der Einfahrt zum Kreisel anhielt, um die vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer passieren zu lassen, erkannte die Skoda-Fahrerin die Situation zu spät und fuhr dem Zweirad auf. Der Zweiradfahrer kam durch den Aufprall zu Fall und verletzte sich leicht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR und am Skoda von ca. 500 EUR.

Verkehrsunfall am Abzweig Künzell-Dirlos mit zwei leichtverletzten Personen

Ein 76-jähriger Fiat-Fahrer aus Künzell befuhr die L 3429 aus Dirlos kommend in Richtung Wissels. Eine 50-jährige Mazda-Fahrerin aus Petersberg befuhr die Landesstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich wollte der Fiat-Fahrer nach links in Richtung Keulos abbiegen, geriet dabei aus bislang nicht geklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit der entgegenkommenden Mazda-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 EUR und am Mazda in Höhe von ca. 3000 EUR.

