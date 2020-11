Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Alheim / Baumbach- Am Donnerstag (12.11.), gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Scania die Landesstraße 3253 aus Richtung Alheim-Baumbach kommend in Richtung Bundesstraße 83. Ein Pkw-Fahrer (45 J.) aus Ringgau befuhr mit seinem Skoda die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Alheim-Heinebach. An der Kreuzung L 3253 / B 83, an der sich ein Stoppschild befindet, wollte der LKW-Fahrer nach links in Richtung Alheim-Heinebach abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Pkw nach rechts von der Fahrbahn gedrückt und überfuhr einen dort befindlichen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 14.500 Euro. Der 45-jährige Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Gefertigt: (PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell