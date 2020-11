Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - RotenburgHersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall - 19jähriger Überschlug sich mit Pkw

Neuenstein. Am Donnerstag (12.11.), gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, mit seinem VW Polo, die Landstraße 3153 von Mühlbach kommend in Richtung Aua. Nach einer scharfen Rechtskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Polo und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr circa 50 Meter durch die Bankette, überschlug sich und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht und musste in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.11.), gegen 15:05 Uhr, fuhr eine 17-jährige Jugendliche, mit ihrer Vespa, über den abgesenkten Gehweg in den fließenden Verkehr bei den Parkplätzen/Sportanlagen der Schule Am Obersberg. Plötzlich fuhr ein am Fahrbahnrand stehender grauer Cayenne Porsche, ohne Fahrtrichtungsanzeiger an und übersah den hinter ihm fahrenden Roller der 17-jährigen Jugendlichen. Die Rollerfahrerin erschrak daraufhin und kam zu Fall. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an der Vespa.

Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne seine Personalien anzugeben oder der am Boden liegenden Rollerfahrerin Hilfe zu leisten. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell