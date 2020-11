Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Bushaltestellen beschädigt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, ermittelt, nachdem am Wochenende zwei Bushaltestellen in der Freiburger Allee und am Hanns-Klemm-Platz in Böblingen beschädigt wurden, gegen noch unbekannte Täter. In der Freiburger-Allee hatten Zeugen am Sonntag gegen 01.30 Uhr eine etwa fünfköpfige Gruppe im Bereich der Bushaltestelle beobachtet. Die Unbekannten konsumierten Alkohol und waren laut. Schließlich habe eine Person aus der Gruppe mit einem Werkzeug, möglicherweise einer Spitzhacke, auf eine Scheibe der Bushaltestelle eingeschlagen. Diese zersprang. Die gesamte Gruppe machte sich anschließend davon. Die alarmierte Polizei führte Fahndungsmaßnahmen durch, konnte jedoch keine Tatverdächtigen feststellen. Am Montag gegen 07.45 Uhr meldete eine Passantin, dass auch die Scheiben der Bushaltestelle am Hans-Klemm-Platz eingeschlagen wurden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 800 Euro geschätzt. Möglicherweise besteht zwischen den beiden Sachbeschädigungen ein Tatzusammenhang. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell