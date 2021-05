Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungseinbruch

Fulda (ots)

Fulda - Auf bis dato noch unbekannte Art und Weise brachen Unbekannte am Donnerstag (06.05.), zwischen 9 Uhr bis 23 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten eine hohe Summe Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

