Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem PP Osthessen - Abschlussmeldung zu VU bei Schlitz (Erstmeldung um 19.37 Uhr) - und Zeugenaufruf zu Unfallflucht bei Hünfeld

Fulda (ots)

Schlitz/Fraurombach - Verkehrsunfall mit verletztem BMW-Fahrer

Am Donnerstagabend, gg. 19:20 Uhr, befuhr ein 21jähriger BMW-Fahrer aus Schlitz die Landesstraße 3176 von Fraurombach in Richtung Sandlofs. Ausgangs einer langgezogenenen Rechtskurve brach das Heck aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn aus und das Fahrzeug kam nach rechts ab, streifte einen Baum und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der BMW-Fahrer, der alleine im Fahrzeug war, kam glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen davon und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei Lauterbach wurde die verunreinigte Fahrbahn wieder gesäubert.

(Berichterstatter: Peppler PHK - PSt. Lauterbach)

Verkehrsunfallflucht B27 Höhe Rückers-Süd

Am Donnerstag (06.05.) gegen 18.00 Uhr befuhr eine 56-jährige aus Fulda den Beschleunigungstreifen zur Auffahrt auf die B 27 Höhe Rückers-Süd in Fahrtrichtung Fulda. Nach dem die Autofahrerin auf die Bundestraße aufgefahren war, wurde sie von einem nachfolgen schwarzen Fahrzeug derart bedrängt, dass sie mit ihrem Range Rover nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Der andere Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Sachschaden beträgt mindestens 8000 Euro. Die Polizei Hünfeld sucht nun Zeugen des Vorfalls und erbittet Hinweise unter Tel.: 06652/96580.

(Berichterstatter: Hübscher, PHK - Polizeistation Hünfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell