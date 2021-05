Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Mittwoch, dem 05.05.2021 fuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin gegen 14:00 Uhr in der Straße In der Dall in Hünfeld von einem Parkplatz rückwärts auf die Fahrbahn. Dabei übersah sie vermutlich aufgrund des stürmischen Wetters eine 91-jährige Fußgängerin, die sich auf der Fahrbahn befand. Es kam zu einer Berührung zwischen dem Pkw und der Fußgängerin. Die 91-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch im Anschluss ermittelt werden.

Gefertigt:

Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell