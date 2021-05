Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Gemünden - Etwa 200 Liter Diesel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (04.05.) aus einem Lkw-Tank auf dem Parkplatz Dottenberg an der Autobahn 5. Während der Fahrzeugführer in der Lkw-Kabine schlief brachen die Diebe den Tankdeckel auf, ergaunerten Treibstoff im Wert von circa 250 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell