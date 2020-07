Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Folgen eines Leitersturzes?

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch am Fackelrondell auf eine auf dem Boden liegende Person aufmerksam geworden. Wie sich herausstellte, lag dort ein Mann und schlief. Nachdem er von den Polizisten geweckt wurde, gab der 33-Jährige an, dass er lediglich leichte Kopfschmerzen habe, sich aber jetzt auf den Heimweg machen wolle.

Eine Dreiviertelstunde später wurde derselbe Mann allerdings torkelnd in der Eisenbahnstraße gesichtet. Diesmal klagte er über starke Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit - und er erwähnte, dass er am Dienstag von einer Leiter gestürzt und auf den Kopf gefallen war. Daraufhin wurde der Rettungsdienst hinzugezogen und brachte den 33-Jährigen ins Krankenhaus. |cri

