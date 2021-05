Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Räuberischer Diebstahl von Apfel und Cola-Flasche - Einbruch in Geschäfte

Fulda (ots)

Räuberischer Diebstahl von Apfel und Cola-Flasche

Fulda - Einen Apfel und eine Cola-Flasche entwendete ein 25-jähriger Mann aus Fulda am Dienstagmittag (04.05.) in einem Lebensmittelgeschäft in der Boyneburgstraße. Ein Zeuge bemerkte den Diebstahl und sprach den Fuldaer noch in dem Laden an. Daraufhin schlug der Dieb den Mann und bewarf ihn mit einem Blumenstock. Einen weiteren Zeugen trat der 25-Jährige mehrmals. Beide Geschädigten wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Weitere hinzugeeilte Helfer konnten den Tatverdächtigen schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Gegen den Fuldaer wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Einbruch in Geschäfte

Fulda - Am frühen Mittwochmorgen (05.05.) brachen Unbekannte in einen Lebensmittelsmarkt sowie den dort befindlichen Verkaufsraum einer Bäckerei in der Rabanusstraße ein. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Geschäftsräume, die sie durchsuchten. Danach hebelten die Unbekannten einen Rollladen einer Warenauslage im Kassenbereich auf und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Zigaretten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Ein Täter kann als männlich, circa 30 Jahre alt, mit Glatze und schlanker Statur beschrieben werden. Bei der Tat trug der Mann ein rotes Halstuch, eine schwarze Jacke mit rotem Schriftzug auf dem Rücken, einen grauen Pullover, eine blaue Hose sowie schwarze Schuhe mit weißen Applikationen. Außerdem führte er einen grauen Rucksack der Marke "Nike" mit sich.

Wer Hinweise geben kann oder etwas gesehen hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

