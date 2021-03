Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Außenbestuhlung am Turmrestaurant im Ebertpark gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 22.03., 15:00 Uhr bis zum 23.03.2021, 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte Terrassenmöbel am Turmrestaurant im Ebertpark. Insgesamt wurden 24 komplette Terrassensets bestehend aus jeweils einem Tisch, einer Bank und zwei Stühlen gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 24.000,- Euro geschätzt. Aufgrund der großen Menge an gestohlenen Möbeln, müssten diese mit einem größeren Fahrzeug z.B. Lkw oder Transporter abtransportiert worden sein.

Wer hat in der Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder Personen am oder im Ebertpark gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

