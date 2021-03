Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand im Dachstuhl

Ludwigshafen (ots)

Am 23.02.2021, gegen 02:10 Uhr meldete eine Anwohnerin in der Ludwigstraße Brandgeruch aus einem Mehrfamilienhaus. Im Dachstuhl brach aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen, liegen derzeit nicht vor. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

