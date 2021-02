Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Männer rauben Bargeld und Autoschlüssel

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 22:30 Uhr, schlugen zwei Männer (43 J. aus Recklinghausen / 23 J. ohne festen Wohnsitz aus Litauen) auf einen 29-Jährigen aus Polen ein. Die Männer trafen Am Stadion aufeinander. Sie forderten das Bargeld des 29-Jährigen. Außerdem nahmen sie ihm den Autoschlüssel ab. Anschließend flüchteten sie in einem Auto vom Tatort. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Medizinische Hilfe vor Ort war nicht erforderlich.

Im Rahmen der Fahndung konnte das Auto zeitnah angehalten und die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden.

Nach ersten Erkenntnissen waren beide Männer alkoholisiert. Sie wurden dem Polizeigewahrsam Recklinghausen zugeführt. Hierbei leistete einer der Tatverdächtigen erheblichen Widerstand. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da hier der Verdacht des Fahrens unter Alkohol bestand. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorlegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell