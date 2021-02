Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall auf Bochumer Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Bochumer Straße sind am Montagnachmittag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 75-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen um kurz vor 16 Uhr von der Straße Am Stadthafen nach links auf die Bochumer Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 27-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der 27-Jährige leicht verletzt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden - insgesamt wird der Schaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden.

