Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - E-Scooter zu schnell und ohne Betriebserlaubnis gefahren

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit einem E-Scooter von Geislingen in Richtung Eybach. In der Straße Oßmannsweiler wurde er durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer konnte keine Betriebserlaubnis vorlegen und der Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen. Ein erster Fahrversuch ergab, dass der Scooter viel schneller als die erlaubten 20 km/h läuft.

++++++++++++++++++++ 537051

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell