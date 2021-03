Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Bewohnerin stellt Rauch im Treppenhaus fest

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ulm (ots)

Eine Bewohnerin teilte am Samstag gegen 01.45 Uhr der Rettungsleitstelle mit, dass das komplette Treppenhaus in einem Gebäude der Altenheimstraße verraucht sei. Die Rettungskräfte rückten mit starken Kräften an. Im Eingangsbereich des Gebäudes konnten durch die Polizei mehrere Brandherde festgestellt werden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell gelöscht. Von den Bewohnern und den Rettungskräften wurde niemand verletzt. Die Ermittler gehen von einer Brandstiftung aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 07321322432 entgegen.

