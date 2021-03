Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kanzach - Hackschnitzelanlage gerät in Brand

Brand wurde von Spaziergängern entdeckt

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr wurde die Rettungsleitstelle am Freitag von Bewohnern des Vollhochhofes über einen Brand in einem Nebengebäude informiert. Spaziergänger hatten die Bewohner auf das Feuer aufmerksam gemacht. Die Feuerwehren Bad Buchau, Kanzach und Bad Schussenried fuhren an und konnten das Feuer schnell löschen. Dieses war in einem Nebengebäude im Bereich der mit Hackschnitzel befeuerten Heizung ausgebrochen. Ermittlungen ergaben, dass vermutlich ein technischen Defekt der Grund für den Brand war. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0531130

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell