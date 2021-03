Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Weidenstetten - Wohnwägen in Brand

In Sicherheit bringen konnten sich drei Bewohner am Freitag in Weidenstetten.

Ulm (ots)

Gegen 5.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Postweg aus. Dort brannten drei Wohnwägen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Bewohner eines Wohnwagens hatte den Brand bemerkt und zwei weitere Personen geweckt, die in einem anderen Wohnwagen schliefen. Alle drei brachten sich in Sicherheit und blieben unverletzt. Durch die Hitze wurden zwei weitere Wohnwägen beschädigt, die in der Nähe standen. Die Schadenshöhe kennt die Polizei nicht. Zur Ermittlung der Brandursache zogen die Ermittler vom Polizeiposten Langenau (0731/1880) auch einen Brandmittelspürhund hinzu.

