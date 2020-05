Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Gesuchter Rumäne muss in Haft

Flensburg (ots)

Montagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten einen 39-jährigen Rumänen im Bahnhof Flensburg. Er war zuvor aufgrund fehlender Einreisegründe bei der Einreise nach Dänemark durch die dänische Polizei zurückgewiesen worden und kam mit dem Zug auf Gleis 1 in Flensburg an. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung konnten die Beamten ermitteln, dass der Mann durch eine Staatsanwaltschaft wegen mehrfachem Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte sich 2018 der Strafvollstreckung entzogen und wurde jetzt verhaftet. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 499,75 EUR nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er jetzt die nächsten 40 Tage verbringen muss.

