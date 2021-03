Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL/BC) Rißtissen

Laupheim - Fahrzeug prallt gegen Baum - Gegen einen Baum prallte am Freitagnachmittag zwischen Laupheim und Rißtissen ein 45-jähriger Autofahrer.

Ulm (ots)

Gegen 17:00 Uhr war der Mann mit seinem Honda auf der Landesstraße 259 zwischen Laupheim und Rißtissen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Baum. Der 45-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus konnte er wieder nach Hause. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Baum wurde an der Rinde beschädigt. Der Verkehrsdienst Laupheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

