Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Unfall bei Überholvorgang

18-Jähriger verursacht Unfall

Ulm (ots)

Die Polizei aus Bad Schussenried wurde gegen 17.15 Uhr am Freitag zu einem Unfall auf der L275 am Beginn der Ortsumgehung Bad Buchau von Bad Schussenried kommend gerufen. Dort war ein 22-Jähriger mit seinem Audi gerade dabei einen anderen Audi zu überholen, der hinter einem Lastwagen fuhr. Der 18-jährige Audifahrer wollte seinerseits den vor ihm fahrenden Lastwagen überholen und übersah beim Ausscheren den 22-Jährigen in seinem Audi. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Der 18-Jährige erhält nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Schaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0531125

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell