Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Von Internet-Bekanntschaft erpresst

Kaiserslautern (ots)

Leider auf eine Betrügerin hereingefallen ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet - jetzt wird er von ihr erpresst. Wie der 24-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte er die Frau im April über ein soziales Netzwerk "kennengelernt" und angefangen mit ihr zu chatten. Über die Wochen hinweg wurde eine Vertrauensbasis aufgebaut. Diesen Monat forderte die Frau den 24-Jährigen auf, Nacktbilder und -videos von sich zu fertigen und ihr zu schicken - was der junge Mann in der Hoffnung auf eine Liebesbeziehung auch tat.

Allerdings wurde er bitter enttäuschte: Nachdem er die Bilder und Videos übermittelt hatte, versuchte die Frau, ihn zu erpressen. Sie forderte mehrere hundert Euro - andernfalls würde sie das Bild- und Videomaterial über das Internet verbreiten.

Der 24-Jährige entschloss sich dazu, nicht auf die Forderung einzugehen - stattdessen schaltete er die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen.

Das Phänomen des sogenannten "Love-Scammings", also des Betrugs mit vorgetäuschter Liebe, ist leider kein Einzelfall und den polizeilichen Ermittlern seit Jahren bekannt. Wir können immer wieder nur davor warnen, seine persönlichen Daten, Geld, oder eben Intimvideos an Menschen zu verschicken, die man nicht kennt und nicht weiß, ob man ihnen vertrauen kann. Auch wenn angeblich herzzerreißende Geschichten dahinterstecken, die große Liebe oder der Traumjob versprochen wird: Bitte bleiben Sie misstrauisch oder zumindest vorsichtig! Die Experten des Programms Polizeiliche Kriminalprävention (ProPK) informieren auf ihren Internetseiten ausführlich über dieses Thema und die verschiedenen Maschen der Betrüger - und geben Tipps, wie man sich schützen kann: https://s.rlp.de/TjPh0 |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell