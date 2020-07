Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

In der Fußgängerzone ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 11 Uhr stellte die Frau fest, dass ihr jemand unbemerkt in die Handtasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen hatte - obwohl sie die Tasche über der Schulter trug.

Wann und wo genau die Diebe zugegriffen hatten, konnte die 63-Jährige nicht sagen. Sie war sich aber sicher, dass der Geldbeutel gegen 10 Uhr noch in der Tasche war.

Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Diebe mehrere hundert Euro Bargeld, den Personalausweis, Reisepass, EC-Karte, Führerschein sowie mehrere Kundenkarten.

Unser Tipp: Schützen Sie sich vor Taschendieben, indem Sie Ihre Tasche möglichst nah am Körper tragen, alle Fächer verschließen und die Verschlüsse möglichst zur Körperseite hin tragen - um Tätern den Zugriff so schwer wie möglich zu machen. Außerdem ist es ratsam, nur so viel Bargeld wie nötig mit sich herumzutragen. Hilfreich kann ebenfalls sein, Geld und Papiere nicht zusammen im Geldbeutel zu deponieren, sondern in verschiedenen Mäppchen zu verstauen. |cri

