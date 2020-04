Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA: Entstehungsbrand in einer Wohn- und Pflegegemeinschaft

Werne (ots)

Um 16:26 Uhr wurden mehrere Meldegruppen des Löschzugs 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne alarmiert. In der Wohn- und Pflegegemeinschaft St. Katharina war die Brandmeldeanlage aufgelaufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte das Personal insofern Entwarnung geben, als dass das Feuer in einem Bewohner-Zimmer bereits gelöscht werden konnte. Vermutlich durch eine unbeaufsichtigte Zigarette hatte sich Material in einem Aschenbecher und dadurch auch dessen Umgebung auf einem Tisch entzündet. Die Brandmelder erfüllten ihre Aufgabe perfekt, registrierten die Rauchentwicklung und schlugen sofort Alarm.

Das als Brandschutzhelfer ausgebildete Personal konnte diesen Entstehungsbrand schnell mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand lediglich in der Kontrolle durch einen entsprechend ausgerüsteten Trupp, der keine Beanstandung hatte. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle nur 15 Minuten später an die Betreiber übergeben.

Im Einsatz waren sechs Fahrzeuge des LZ Stadtmitte mit 28 Einsatzkräften, der Rettungsdienst Werne sowie die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Werne

Löschzugführer LZ Stadtmitte

Dr. Bodo Bernsdorf (Brandoberinspektor)

Pressesprecher

Telefon: 0170 8552625

E-Mail: bodo.bernsdorf@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell