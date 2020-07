Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Schlüsselbund zugeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Einem 37-Jährigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag in der Pirmasenser Straße einen 23-Jährigen verletzt zu haben. Vermutlich mit einem Schlüsselbund schlug der Verdächtige auf sein Opfer ein und verletzte es leicht an einem Arm. Der 37-Jährige wurde im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife in der Richard-Wagner-Straße festgestellt. Das mutmaßliche Tatwerkzeug hatte der Mann einstecken. Die Hintergründe der Tat sind aktuell nicht geklärt. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. |erf

