Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Pkw überschlägt sich

Auf Grund plötzlich auftretender Glätte kam ein Auto von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 21 Jahre alte Pkw-Lenkerin am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr die L275 aus Richtung Bad Schussenried kommend in Richtung Kanzach. Kurz nach der Einmündung Bad Buchau Süd war die Straße plötzlich glatt. Das bemerkte die junge Frau zu spät. Sie kam deshalb im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich in einem Feld mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Zum Glück zog sich die Autofahrerin nur leichte Verletzungen zu. Ein Sanka brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Opel Corsa entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

++++++++++++++++0137203 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell