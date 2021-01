Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Brand in Kuhstall

Sachschaden und zwei leicht Verletzte sind die Folge eines Feuers in einem Kuhstall in Niederstotzingen

Ulm (ots)

Eine defekte Melkmaschine war der Auslöser für einen Brand am Samstag gegen 14.45 Uhr in einem Kuhstall in der Sontheimer Straße. Zum Glück waren der 71-jährige Eigentümer und sein 43 Jahre alter Sohn zu der Zeit in dem Kuhstall anwesend. Sie konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Dabei zogen sie sich aber leichte Rauchgasverletzungen zu. Die beiden Männer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kuhstall entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Melkmaschine ist, konnte noch nicht festgestellt werden. Die Feuerwehr war mit 30 Mann im Einsatz. Tiere wurden nicht verletzt.

++++++++++++++++++++++++++++138380

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell