POL-UL: (ES) Wendlingen (BAB8) - Unfall auf Autobahn durch nicht angepasste Geschwindigkeit - Frau schwer verletzt

Am Freitag gegen 23:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 8, in Fahrtrichtung Kirchheim, kurz nach der Anschlussstelle Wendlingen, ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Frau kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen ins Schleudern. Das Auto prallte gegen die bepflanzte Böschung, und im Anschluss gegen eine Betonwand. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Auto mehrmals, bevor es auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach liegen blieb. Die 20-Jährige konnte sich trotz ihrer schweren Verletzungen noch aus dem Auto befreien. Sie wurde anschließend von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Den beim Unfall entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 50 000 Euro. Bis die Fahrbahn gereinigt, und das beschädigte Fahrzeuge abgeschleppt war, musste die Autobahn in beiden Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

