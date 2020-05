Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch beim Schrottplatz

Meppen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag zwischen 21:30 und 21:40 Uhr Zugang auf das Gelände eines Schrottplatzes an der Essener Straße in Meppen. Dabei löst er den Bewegungsmelder der Paltzbeleuchtung aus und lässt von einer weiteren Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

