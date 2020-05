Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Täter nach Öffentlichkeitsfahndung ermittelt

Sögel (ots)

Wie bereits berichtet, ist es am 24. Februar in der Raiffeisenbank "Am Markt"in Sögel zu widerrechtlichen Bargeldabhebungen gekommen. Dank der Öffentlichkeitsfahndung vom 13. Mai konnten die Täter nun ermittelt werden. Zeugen hatten die Männer identifiziert und sich bei der Polizei gemeldet. Sie räumten die Taten im Rahmen einer Vernehmung reumütig ein und händigten den Beamten das Bargeld wieder aus. Die Geschädigte Kontoinhaberin freute sich über den Ermittlungserfolg und das zurückbekommene Geld.

