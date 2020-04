Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer zerstört Leichtbauhalle und Pkw mit Hänger

Kierspe (ots)

In Kierspe sind in der Nacht eine Leichtbauhalle und ein Pkw samt Anhänger abgebrannt. Gegen 23.15 Uhr bemerkte ein Anwohner Brandgeruch. Bewohner mehrerer umliegender Häuser mussten zur Sicherheit während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen. Bei der Halle handelte es sich um ein Aluminiumgerüst mit Plastikplane. Dort wurden Paletten gelagert. Ein technischer Defekt scheidet aus Sicht der Polizei als Brandursache aus. Die Polizei prüft deshalb den Verdacht einer Brandstiftung. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich zu melden unter Telefon 02354/9199-0.

In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in einen Lagerschuppen an der Dr.-Hans-Wernerscheid-Straße eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Gasflaschen.

