Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - zu schnell unterwegs

schneebedeckte Fahrbahn und nicht angepasste Geschwindigkeit sind die Ursache für einen Unfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 06.35 Uhr befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem Renault die Richard-Wagner-Straße abwärts in Richtung Beethovenstraße. Da die Fahrbahn schneebedeckt war und sie für diese Witterungsverhältnisse zu schnell unterwegs war, geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern. Die Folge war, dass sie mit zwei geparkten Autos kollidierte. Am Pkw der Frau entstand hierbei ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. An einem geparkten Renault belief sich der Schaden auf 5.000 Euro und an einem Hyundai auf ca. 1.000 Euro. Die Frau erhält zudem eine Ordnungwidirkeitenanzeige.

