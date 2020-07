POL-ME: Trickbetrug: Hildenerin um mehrere Tausend Euro Bargeld gebracht - Hilden - 2007017

Polizei Mettmann

Bereits vergangene Woche Freitag (26. Juni 2020) haben - höchst wahrscheinlich zwei - bislang unbekannte Täterinnen einer 72 Jahre alten Hildenerin Bargeld und Schmuck im Wert von einigen Tausend Euro entwendet. Dazu verschaffte sich das Duo unter einem Vorwand Zugang in die Wohnung der Seniorin. Diese brachte den Vorfall am Donnerstag (2. Juli 2020) bei der Polizei zur Anzeige.

Das war passiert:

Gegen 11:30 Uhr war die Hildenerin im Treppenhaus ihres Mehrfamilienhauses an der Händelstraße auf eine ihr unbekannte junge Frau gestoßen. Die Unbekannte gab der 72-Jährigen gegenüber an, mit einer anderen Bewohnerin des Hauses verabredet zu sein, diese Person aber verpasst zu haben. Daraufhin bat sie die 72-Jährige um Hilfe und fragte sie, ob sie dazu in ihrer Wohnung einen Zettel und einen Stift hätte, so dass sie ihrer Freundin eine Nachricht schreiben könne.

Die Hildenerin willigte ein und gewährte der jungen Frau so Zugang in ihre Wohnung. Vermutlich ließ sie dabei die Türe einen Spalt offen, sodass nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wahrscheinlich noch eine zweite Täterin in die Wohnung der 72-Jährigen gelangte. Während die junge Frau aus dem Treppenflur die Seniorin durch einen Trick ablenkte, suchte die Komplizin die Wohnung nach Wertgegenständen ab. Als die Frau aus dem Treppenflur wenig später die Wohnung wieder verließ, stellte die Hildenerin fest, dass ihr Schmuck und Bargeld aus der Wohnung entwendet worden war.

Leider brachte die Frau den Vorfall erst sechs Tage später bei der Polizei zur Anzeige, sodass eine aktuelle Fahndung nach verdächtigen Personen nicht mehr möglich war. Zu einer der Täterinnen liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- circa 21 Jahre alt - circa 1,60 Meter groß - kräftige Statur - dunkelbraune, kurze Haare - trug ein helles T-Shirt sowie einen Rock

Die Polizei fragt: Wer hat vergangene Woche im Bereich Händelstraße verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Vermeintlich hilfesuchende junge Damen oder Männer können es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben! Auch Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

