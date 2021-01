Polizeipräsidium Konstanz

Aldingen

Landkreis Tuttlingen) Holzunterstand brennt vollständig ab (12.01.2021)

Aldingen (ots)

Aufgrund eines in Brand geratenen Holzunterstandes ist es am heutigen Dienstag in der Richard-Wagner-Straße zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine Anwohnerin bemerkte kurz nach 2 Uhr den brennenden Holzunterstand und verständigte die Feuerwehr. Die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann anrückende Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Vermutlich hatte sich ein dort gelagerter Ascheberg entzündet und das Feuer griff dadurch auf mehrere angrenzende Äste und den Holzunterstand über. Personen kamen nicht zu Schaden.

