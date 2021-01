Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Landkreis Tuttlingen) Mülltonnenbrand (12.01.2021)

Wehingen (ots)

Aus noch unbekannter Ursache hat am heutigen Dienstag gegen 01.30 Uhr in der Bergstraße eine Biotonne Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr Wehingen rückte mit einem Fahrzeug aus, der Brand wurde jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von den Hauseigentümern selbstständig gelöscht. Eine Gefahr des Übergreifens des Feuers auf das Wohngebäude bestand nicht. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu wenden.

