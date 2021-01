Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall nach Fehlbedienung des Blinkers (11.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10 Uhr an der Einmündung Kreuzstraße / Hohenstoffelweg ereignet hat. Ein VW-Fahrer befuhr die Kreuzstraße in stadtauswärtiger Richtung. Im Bereich der Einmündung zum Hohenstoffelweg setzte er den Blinker nach rechts. Als er jedoch bemerkte, dass es sich um die falsche Straße handelte, fuhr er geradeaus weiter und kollidierte mit einem aus dem Hohenstoffelweg kommenden Renault, der davon ausging, dass der VW abbiegt. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer wurde verletzt.

