Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfall im Kreisverkehr Schnabelsmühle

Bergisch Gladbach (ots)

Bei einem Unfall, der sich gestern (11.02.) im Kreisverkehr Schnabelsmühle ereignet hat, verletzte sich ein Fahrradfahrer leicht.

Der 22-Jährige war am Morgen gegen 06:30 Uhr auf seinem Fahrrad aus Richtung Konrad-Adenauer-Platz kommend in Richtung Bensberger Straße unterwegs. Dazu überquerte er fahrend die Fahrbahn an der Überquerungshilfe am Kreisverkehr. Er bemerkte dabei den heranfahrenden Pkw aus Richtung An der Gohrsmühle nicht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Gladbacher stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. An dem VW Touran des 59-jährigen Gladbachers und an dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. (gb)

