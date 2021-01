Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht (11.01.2021)

L 409 / Dornhan (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 12 Uhr auf der L 409 beim Überholen einen Pkw beschädigt und ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Der Unbekannte war mit einem dunkelblauen oder schwarzen Opel auf der Landesstraße von Bettenhausen in Richtung Leinstetten unterwegs. Nachdem er einen Fiat Panda überholt hatte, touchierte er diesen beim Wiedereinscheren vorne links an der Tür und dem Kotflügel. Somit müsste der Opel auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein. Personen, die Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu melden.

