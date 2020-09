Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Beilstein: Katze verletzt - Zeugen gesucht

In den vergangenen Tagen wurde eine Katze vermutlich durch ein Luftgewehr in Beilstein verletzt. Der Besitzer des Tiers bemerkte am Montag eine Verletzung am Kopf der Katze. Bei dem anschließenden Tierarztbesuch stellte dieser fest, dass die Verletzung einer Schussverletzung durch ein Luftgewehr ähnelt. Die Katze hält sich normalerweise im Bereich der Lortzingstraße auf. Nun sucht die Polizei nach dem Schützen. Zeugen die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

