Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.09.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Kriminalpolizei sucht weiter nach wichtigen Zeugen

Nachdem am Sonntag, 6. September 2020, um 14.38 Uhr ein 70-jähriger Mann regungslos vor dem Denkmal im Alten Friedhof in Heilbronn aufgefunden wurde, gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltdelikts wurde. Nach wie vor befindet sich der 70-Jährige im Krankenhaus in einem kritischen Zustand. Es ist anzunehmen, dass die Gewalttat im Park des Alten Friedhofs stattfand, und zwar unmittelbar bevor der Mann gefunden wurde. Neben dem Opfer lag ein Fahrrad mit Einkaufskorb (siehe Lichtbild), weshalb zunächst angenommen wurde, dass der Mann einen Verkehrsunfall hatte. Das Opfer kann wie folgt beschrieben werden:

- 150 Zentimeter groß, normale Statur, grauer Vollbart, graue Haare mit ausgeprägter Glatze am Oberkopf, auffallende Hautverfärbung im Stirnbereich. - Bekleidet mit beiger Jacke, einem schwarzen Pulli, blauer Jeans und möglicherweise mit einer blauen Trainingshose, blaue Schildmütze. - Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein bordeauxfarbiges Damenrad mit Einkaufskorb auf dem Gepäckträger. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die das Opfer am Sonntag vor 14:38 Uhr gesehen haben und möglicherweise eine Auseinandersetzung im Alten Friedhof beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden. Hinweise können auch vertraulich behandelt werden.

